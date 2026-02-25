Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 лютого 2026 року.

Норвезький Буде/Глімт у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА вдруге обіграв міланський Інтер (2:1).

Цього разу команда К’єтіля Кнудсена спочатку намагалась за будь-яку ціну втримати результат у першому таймі.

І коли це зрештою "жовто-чорним" удалось, посеред другої половини гри вони почали розкриватись на контратаках і вирішили долю протистояння самотужки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Буде/Глімт у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Інтер — Буде/Глімт 1:2 (перший матч — 1:3)

Голи: Бастоні, 76 — Гауге, 58, Ев'єн, 72

Інтер: Зоммер — Біссек (Думфріс, 81), Аканджі, Бастоні — Луїс Енріке (Діуф, 62), Фраттезі (Бонні, 62), Зелінські (Сучич, 62), Барелла, Дімарко (Аугусто, 81) — Еспозіто, М. Тюрам.

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан (Алісамі, 85) — Ев’єн (Сальтнес, 82), Берг, Брунстад Фет — Бломберг (Мяяття, 77), Гег (Гелмерсен, 77), Гауге.

Попередження: Гуннерсен