Ліга чемпіонів

Азербайджанський клуб став першим в історії турніру, хто пропустив 30 голів за одну єврокубкову кампанію.

Карабах завершив виступи в Лізі чемпіонів-2025/26 поразкою від Ньюкасл Юнайтед (2:3) у матчі-відповіді 1/16 фіналу. Однак цей результат увійшов в історію турніру зі знаком мінус.

За даними Opta, загальна кількість пропущених м’ячів азербайджанською командою в поточному розіграші зросла до 30. Раніше жоден клуб не пропускав так багато за одну кампанію в найпрестижнішому єврокубку.

Карабах перевершив попередній антирекорд Баєр Леверкузен, який у сезоні-2001/02 пропустив 28 голів. Примітно, що тоді німецький клуб дістався фіналу турніру, де поступився Реалу Мадрид (1:2).

У нинішній кампанії Карабах провів десять матчів і в середньому пропускав рівно три м’ячі за гру. За клуб виступає українець Олексій Кащук.

Нагадаємо, раніше до 1/8 фіналу пробився Буде-Глімт, який сенсаційно вибив Інтер.