Ліга чемпіонів

Хавбек Бенфіки, відсторонений через расистський скандал, відвідає матч-відповідь Ліги чемпіонів.

Півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні, який наразі тимчасово відсторонений УЄФА, буде присутній на матчі-відповіді проти Реала в Мадриді.

Аргентинець потрапив у центр скандалу після першої стикової зустрічі Ліги чемпіонів. Його підозрюють у расистських висловлюваннях на адресу вінгера мадридців Вінісіуса Жуніора. Повідомлялося, що під час інциденту футболіст прикривав рот футболкою, що ускладнило можливість точно встановити зміст сказаного.

Попри тимчасову дискваліфікацію, Престіанні планує відвідати поєдинок на стадіоні Сантьяго Бернабеу. За інформацією іспанських ЗМІ, його поява на арені може потребувати посилених заходів безпеки з огляду на резонанс навколо ситуації.

Нагадаємо, що матч відбудеться 25 лютого.