Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 лютого 2026 року.

Англійський Ньюкасл у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА вдруге обіграв азербайджанський Карабах (3:2).

Завданням "сорок" на цю гру було уникнення божевільної сенсації, але вони натомість швидко забили два м’ячі й потім і самі пограли у футбол, і суперникам дозволили це робити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Карабах у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

*Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2 (перший матч — 6:1)

Голи: Тоналі, 4, Жоелінтон, 6, Ботман, 52 — Дуран, 51, Джафаркулієв, 57

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Тріпп'єр, Ботман, Берн, Мерфі (Шахар, 87) — Вольтемаде, Тоналі, Жоелінтон (Гордон, 54) — Мерфі (Шахар, 87), Осула (Вісса, 73), Барнс

Карабах: Кохальскі — Болт, Сілва, Гусейнов, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 79) — Бікальйо, Янкович (Курбанли, 79) — Монт'єль (Каді, 62), Зубір (Аддай, 79) — Дуран (Кащук, 69)

Попередження: Бікальйо