Європейський футбольний союз залишив без змін рішення арбітра у матчі Ліги чемпіонів проти Реала.

УЄФА розглянув звернення Бенфіки щодо епізоду за участю півзахисника Реала Федеріко Вальверде та не став застосовувати жодних дисциплінарних санкцій до уругвайця.

Інцидент стався у першому стиковому поєдинку за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридці мінімально перемогли з рахунком 1:0. На 82-й хвилині зустрічі Вальверде в боротьбі за м’яч завдав удару захиснику Самуелю Далю, після чого гравець португальського клубу опинився на газоні.

Головний арбітр матчу Франсуа Летексьє не зафіксував порушення, що могло б тягнути на вилучення. У Бенфіці вважали, що епізод заслуговував на червону картку, і звернулися до УЄФА з офіційною скаргою.

Втім, за інформацією іспанських ЗМІ, дисциплінарні органи організації не побачили підстав для покарання футболіста. Таким чином, Вальверде залишиться доступним для наступних матчів турніру.

