Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 лютого 2026 року.

Леверкузенський Баєр у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти грецького Олімпіакоса (0:0).

У Німеччині цей матч швидко охрестили "одним із найнудніших у історії турніру", але у "фармацевтів" на це була вагома причина — перевага в два м’ячі, яку вони здобули ще тиждень тому, а зараз просто втримали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Олімпіакос у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баєр Леверкузен — Олімпіакос 0:0 (перший матч — 2:0)

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Васкес (Артур, 77), Паласіос (Тап, 72), Гарсія, Грімальдо — Гофманн (Калбрет, 73), Шик, Маза (Поку, 56)

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс (Сципіоні, 79), Ессе, Гарсія (Оньємаєчі, 90) — Мартінш (Клейтон, 90), Шикінью (Луїс, 66) — Таремі (Ель-Каабі, 66)

Попередження: Пірола