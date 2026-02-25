Ліга чемпіонів

Норвежці стали першою командою поза топ-5 ліг, яка виграла чотири поспіль матчі проти представників найсильніших чемпіонатів Європи.

Норвезький Буде-Глімт створив гучну сенсацію в сезоні Ліги чемпіонів-2025/26 та встановив унікальне досягнення.

У 1/16 фіналу команда Четіля Кнутсена вибила Інтер, перемігши за сумою двох матчів із рахунком 5:2 (3:1, 2:1). Міланський клуб був фіналістом попереднього розіграшу турніру.

За даними OptaJoe, завдяки цьому успіху Буде-Глімт став першим клубом не з чемпіонатів "великої п’ятірки", якому вдалося здобути чотири поспіль перемоги в Лізі чемпіонів над представниками найсильніших ліг Європи (Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції).

Переможна серія норвежців розпочалася ще на етапі ліги. До двох звитяг над Інтером скандинави обіграли також Манчестер Сіті (3:1) та Атлетіко Мадрид (2:1).

Востаннє подібну серію у найпрестижнішому європейському турнірі демонстрував Аякс у сезоні-1971/72, коли змагання ще мало назву Кубок європейських чемпіонів. Тоді амстердамці в підсумку стали тріумфаторами турніру.