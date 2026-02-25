СЕРЕДА, 25 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖУАН ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:5

Для Ювентуса нинішній сезон перетворився на справжні гойдалки. Команда Лучано Спаллетті впевнено виглядала на старті його каденції, але останні тижні принесли серію невдач на тлі дуже непростого календаря — чотири поразки у п’яти матчах у всіх турнірах. Поразка від Комо в Серії А лише підсилила тривожні сигнали. Водночас у Лізі чемпіонів туринці вдома залишаються непереможними — дві перемоги та дві нічиї в поточній кампанії.

Проблем додає кадрова ситуація: травмовані нападники Влахович, Мілік і Девід, під питанням Бремер, дискваліфікований Камб’ясо. Однак повернення до строю Тюрама додає балансу в центрі поля, а універсальність Маккенні може стати ключем до гнучкості в атаці. Після болісних п’яти поспіль програних дуелей на стадії плей-оф ЛЧ Ювентус прагне нарешті зламати неприємну тенденцію.

Галатасарай підходить до гри з солідним гандикапом і психологічною перевагою. Після 2:5 у першому матчі команда Окана Бурука довела, що здатна карати навіть найгучніші імена. Чотири голи після перерви в Стамбулі стали демонстрацією характеру й ефективності в завершенні. Щоправда, нещодавня поразка від Коньяспора у Суперлізі нагадала про вразливість стамбульського гранда на виїзді.

У єврокубках цього сезону Галатасарай нестабільний у гостьових матчах — три поразки з чотирьох і вісім пропущених м’ячів. Водночас атакувальна зв’язка Ікарді та Осімгена перебуває у відмінній формі, хоча участь нігерійця під питанням через проблеми з коліном. Бурук, який уже вписав своє ім’я в історію клубу трьома поспіль чемпіонствами Туреччини, прагне вперше за довгий час вивести стамбульців до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Очікується надзвичайно інтенсивний матч. Ювентус буде змушений ризикувати з перших хвилин, відкриваючи зони для швидких випадів гостей. Туринцям потрібен майже ідеальний вечір, тоді як Галатасарай може дозволити собі прагматичний сценарій. Та з огляду на атакувальний потенціал обох команд, голи в Турині виглядають неминучими.