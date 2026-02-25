Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю другого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 25 лютого та розпочнеться о 19:45.

Пропустивши два м'ячі в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів на минулому тижні, Аталанта спробує отримати свої шанси у грі у відповідь проти дортмундської Боруссії на потрапляння в наступний раунд, приймаючи "джмелів" у Бергамо.

АТАЛАНТА — БОРУССІЯ Д

СЕРЕДА, 25 ЛЮТОГО, 19:45 ▪️ АТАЛАНТА СТЕДІУМ, БЕРГАМО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:2

Незважаючи на те, що Аталанта фінішувала на дві позиції вище за дортмундську Боруссію на основному етапі турніру, отримавши перевагу домашнього поля в другому матчі, після поразки (0:2) їй доведеться подолати величезні труднощі.

Після двох поспіль поразок у єврокубках у січні — від Атлетіка та Юніона Сен-Жиллуаза — "бергамаски" знову програли в Німеччині, де голи Серу Гірассі та Максиміліана Баєра забезпечили Боруссії комфортну перевагу.

На відміну від своїх відмінних результатів у Серії А, Аталанта має величезні проблеми в єврокубках. Підопічні Раффаеле Палладіно спробують стати першою командою, що пройшла в наступний раунд плей-оф після поразки в першому матчі з різницею в два або більше голів з того часу, як Ліверпуль переміг Барселону в 2019 році.

Якщо не брати до уваги тієї невдачі в Дортмунді, Аталанта блискуче провела поточний місяць, забезпечивши собі місце в півфіналі Кубку Італії і продовживши підніматися в таблиці Серії А. Аталанта залишається непереможеною в національних турнірах цього календарного року — завдяки восьми перемогам та двом нічиїм — і в неділю їй вдалося обіграти чинних володарів Скудетто Наполі (2:1).

Тим часом дортмундська Боруссія зробила свій власний камбек: Фабіу Сілва зрівняв рахунок практично на останніх секундах матчу, забезпечивши нічию з Лейпцигом (2:2). В результаті Ніко Ковач та його команда відстають від лідера Бундесліги – Баварії, на вісім очок. На наступних вихідних їм доведеться зустрітися з нею в "Дер Класікер", а незабаром вони можуть знову зустрітися і в Лізі чемпіонів — в 1/8 фіналу.

Єдиними реальними суперниками багаторазових чемпіонів Німеччини є "джмелі", які програли лише одного разу в останніх 30 матчах чемпіонату, регулярно показуючи видовищний футбол у єврокубках. Боруссія Д прагне вийти в 1/8 фіналу всьоме за останні вісім сезонів, і, судячи з прецедентів, вони знову близькі до цієї стіадії.

На сьогоднішній день Боруссія виграла всі десять єврокубкових дуелів, у яких вела у рахунку з перевагою у два голи після першого матчу, а їхня єдина попередня зустріч з Аталантою завершилася перемогою з рахунком 4:3 за сумою двох матчів у Лізі Європи-2017/18. Тоді Боруссія зіграла внічию 1:1 у Бергамо, але насправді вона програла в п'яти з останніх восьми візитів до Італії. Крім того, цього сезону "джмелі" двічі пропускали по чотири голи у виїзних матчах ЛЧ — проти Манчестер Сіті та Ювентуса, тому підопічні Ковача нічого не сприйматимуть як належне.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Раффаеле Палладіно. Так, на перемогу Аталанти в основний час пропонується коефіцієнт 2.1, тоді як потенційний успіх Боруссії Д оцінюється показником 3.29. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АТАЛАНТА: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Аханор — Дзаппакоста, Едерсон, де Рон, Бернасконі — Пашалич, Залевські — Скамакка.

БОРУССІЯ Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Р'єрсон, Нмеча, Беллінгем, Свенссон — Брандт, Баєр — Гірассі.

Не зіграють: Де Кетеларе, Распадорі — Джан, Зюле, Мане, Шлоттербек (?).

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА