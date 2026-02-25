Ліга чемпіонів

Півзахисник Інтера прокоментував поразку від Буде/Глімт.

Міланський Інтер напередодні вдруге поступився норвезькому Буде/Глімт у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА та завершив виступи в турнірі.

Інтер — Буде/Глімт 1:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "нерадзуррі" Ніколо Барелла прокоментував виступ власної команди.

"Суперники сьогодні не створили нам особливих проблем, але ми пропустили через індивідуальну помилку, таке трапляється. Найважчим було вийти з глухого кута, і нам це зрештою так і не вдалось.

Буде виграв обидві гри, тому їхній вихід до наступного раунду був заслуженим.

Чи могли ми зробити більше? Звичайно, ми розчаровані, бо хочемо боротись на всіх фронтах. Ми намагались, але суперники були кращими. Якби ми здобули ще одне очко в основному раунді, ми б пройшли далі та уникнули б цього плей-оф, але це — Ліга чемпіонів.

Метою на сезон було пройти весь шлях на всіх фронтах. Цього року ми випередили Буде на 10 очок у основному раунді, але зрештою вилетіли після дуелей проти команди, яка провела дві чудові гри. Тепер наша мета — скудетто, але це те, до чого ми й так прагнули від початку року", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти генуезького Дженоа.