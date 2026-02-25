Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мадридський Реал зустрінеться з лісабонською Бенфікою (перший матч — 1:0).

Другий поєдинок відбудеться в середу, 25 лютого, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Альваро Арбелоа. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 5.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.72.

Вихід Реала до наступного раунду турніру оцінюється в 1.08, а Бенфіки — в 8.92.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Реал не програє й тотал більше 2,5", представлений показником 1.79.

Коефіцієнтом 2.24 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Реал заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 2.08.

Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Бенфіка на Football.ua.