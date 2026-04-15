Рафінья Діас, Getty Images
15 квітня 2026, 16:25
Зірковий вінгер Рафінья Діас, який захищає кольори каталонської Барселони, може отримати покарання за свої слова після вильоту від мадридського Атлетіко у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
За даними видання Mundo Deportivo, УЄФА розглядає можливість дискваліфікації футболіста на кілька матчів "синьо-гранатових" у наступному сезоні єврокубків. Причиною такого рішення стала заява Рафіньї про те, що Барселону "пограбували" у матчі-відповіді проти "матрацників".
Нагадаємо, каталонська команда за сумою двоматчевого протистояння поступилася мадридцям із рахунком 2:3. У півфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко зустрінеться з переможцем пари Арсенал — Спортінг. Тепер бразильцю доведеться дочекатися офіційного вердикту дисциплінарного комітету, який оцінить етичність його висловлювань на адресу офіційних осіб матчу.