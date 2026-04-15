Форвард Барселони прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні каталонська Барселона обіграла мадридський Атлетіко в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів залишила турнір.

Після завершення гри нападник та капітан "блаугранас" Рафінья Діас прокоментував виступ власної команди.

"Нас пограбували в обох матчах проти Атлетіко. Помилки є частиною людської сутності, але щоб це повторилось двічі за раунд? Барселона грала дуже добре, але й цей матч у нас вкрали.

Судівництво було жахливим, а рішення, які ухвалював арбітр, були незбагненними. Атлетіко вчинив незліченну кількість фолів, а суддя навіть не показав їм жовтої картки. Я дуже розумію його страх від того, що Барса пройде далі.

Ми були кращою командою на полі в обох випадках, але зрештою м’яч мав зайти в ворота, а цього не сталось. Я не знаю, чи заслуговував Ерік на червону картку. Кунде також був поруч у тому епізоді. Але зрештою арбітр ухвалив рішення, і на цьому для нашої команди все закінчилось", — заявив бразильський виконавець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.