Football.ua представляє прев'ю матчу півфіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 7 травня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зіграють потенційні суперники донецького Шахтаря для фіналу єврокубкового турніру, який пройде в німецькому Лейпцигу — у першій зустрічі між Райо Вальєкано та Страсбуром іспанці на своєму полі здобули мінімальну перемогу.

СТРАСБУР — РАЙО ВАЛЬЄКАНО

ЧЕТВЕР, 7 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ СТАД ДЕ ЛА МЕНО, СТРАСБУР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для Страсбура черговий момент істини цього сумбурного сезону — якщо у першій половині сезону французам не було рівних на основному етапі з п'ятьма перемогами та однією нічиєю та заслуженим першим місцем в турнірі, то друга половина складається дуже напружено і чекати можна, чого завгодно.

Для початку у плейоф Страсбур пройшов Рієку, після чого поступився Майнцу в гостях (0:2), але перевернув усе з ніг на голову у матчі-відповіді, відправивши у ворота німців чотири м'ячі, оформивши путівку до півфіналу.

У півфіналі чекав Райо Вальєкано, який також здобув перемогу на своєму полі з мінімальною перевагою — 1:0 завдяку голу Алемао. Таким чином, команді Гарі О'Ніла знову потрібен камбек і на папері це здається більш простим завданням, ніж у чвертьфіналі, але французька команда була ослаблена травмами. Тим не менш, Страсбур буде намагатися діяти агресивно на своєму полі, перш за все в атаці біля чужих воріт. Статистика єврокубкових матчів на Стад де ла Мено говорить на користь Страсбура, який не зазнав жодної поразки у шести матчах, тричі зігравши внічию. Проте цього разу нічиї буде мало.

Крім цього настрій команди О'Ніла може зіпсувати той факт, що вони поступилися Тулузі (1:2) у недільному матчі Ліги 1, через що практично втратили шанси на потрапляння в єврокубкову зону на наступний сезон — після 31 матчу Страсбур набрав 46 очок і посідає восьме місце, а до шостої позиції вже вісім балів.

Для Страсбура це може бути дебютний фінал у дебютному сезоні ЛК — до цього команда діставалася чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні-1979/80 та 1/8 фіналу Ліги Європи-2005/06. Також клуб взяв Кубок Інтертото у 1995 році.

Райо Вальєкано проводить несподівано стабільний сезон, який може принести клубу історичний успіх у Європі, проте потрібно старанно попрацювати, щоб зробити його можливим.

Після впевненого п'ятого місця на основному етапі з чотирма перемогами, однією поразкою та однією нічиєю, Райо розпочав плейоф із перемоги над Самсунспором за підсумками дуелі, хоча з домашньою поразкою, а потім впевнено обігравши АЕК Афіни вдома, та програвши в гостях.

У першому півфіналі команда Іньїго Переса була на голову сильніша за французів за всіма ключовими показниками — удари, володіння м'ячем, гольові моменти, кутові та інше... Проте з огляду на нестабільність результатів, чекати на легкий матч-відповідь у Франції не варто. Швидше за все, Райо спробує утримати рахунок і грати на звичних контратаках, властивих їй у виїзних матчах — це не раз приносило плоди, але чи вийде цього разу — подивимося.

Переможний настрій команди може підкріпити виїзна перемога над Хетафе (2:0) у Ла Лізі в неділю, яка утримує Райо на 11 місці у турнірній таблиці — до зони єврокубків лише п'ять очок, але щільність команд дуже висока. Це була третя поспіль гра "бджіл" у чемпіонаті без поразок.

Для Райо це може бути дебютний фінал у єврокубках – цього сезону вони вперше зіграли у Лізі конференцій, а їх єдиний виступ у Лізі Європи завершився на чвертьфіналі у сезоні-2000/01.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Гарі О'Ніла. Так, на перемогу Страсбура в основний час пропонується коефіцієнт 1.90, тоді як потенційний успіх Райо оцінюється показником 3.75. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Страсбур: Пендерс — Дуе, Омобаміделе, Дукуре, Чілвелл — Барко, Ель-Марубет — Морейра, Нанасі, Годо — Енсісо.

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Лопес, Валентін — де Фрутос, Паласон, Ахомаш — Алемао.

