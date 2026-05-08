Ще один крок португальських зірок до чемпіонського титулу в Саудівській Аравії.

Ан-Наср у матчі 33 туру чемпіонату Саудівської Аравії в гостях обіграв Аш-Шабаб із рахунком 4:2.

Ан-Наср відкрив рахунок у матчі на третій хвилині, коли голом відзначився Жоау Феліш, який через сім хвилин оформив дубль. Господарі поля відповіли влучним ударом Янніка Карраско на 30 хвилині.

У середині другого тайму перевагу гостей подвоїв Кріштіану Роналду, який забив свій 971 гол у кар'єрі.

Аш-Шабаб намагався відігратися і на 80 хвилині голом відзначився Алі Аль-Болеахі, але останнє слово було за гостями, коли на восьмій компенсованій хвилині хет-трик оформив Феліш, реалізувавши пенальті.

Після 32 турів Ан-Наср набрав 82 очки та очолює чемпіонат Саудівської Аравії, випереджаючи Аль-Хіляль на п'ять балів. але в останнього є гра у запасі. Аш-Шабаб посідає 13 місце з 32 очками.