Клуб із Баку оформив титул після втрати шансів у конкурентів.
ФК Сабах, getty images
30 квітня 2026, 23:10
Сабах з Баку став чемпіоном Азербайджану вперше в своїй історії.
Для клубу цей титул став дебютним за 8 років існування. Чемпіонство стало математично підтвердженим після того, як Нефтчі, який очолює український тренер Юрій Вернидуб, переміг Карабах з рахунком 2:1, позбавивши всіх конкурентів шансів на титул.
Після 29 турів Сабах набрав 72 очки. Найближчий переслідувач — Карабах має 59 балів.
У складі новоспеченого чемпіона виступає ексвінгер київського Динамо Кахім Перріс, який є одним із ключових гравців команди в сезоні.