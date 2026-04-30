Клуб із Баку оформив титул після втрати шансів у конкурентів.

Сабах з Баку став чемпіоном Азербайджану вперше в своїй історії.

Для клубу цей титул став дебютним за 8 років існування. Чемпіонство стало математично підтвердженим після того, як Нефтчі, який очолює український тренер Юрій Вернидуб, переміг Карабах з рахунком 2:1, позбавивши всіх конкурентів шансів на титул.

Після 29 турів Сабах набрав 72 очки. Найближчий переслідувач — Карабах має 59 балів.

У складі новоспеченого чемпіона виступає ексвінгер київського Динамо Кахім Перріс, який є одним із ключових гравців команди в сезоні.