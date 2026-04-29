Футбольна асоціація Англії застосувала найсуворіші санкції до вінгера Челсі.

За ексклюзивною інформацією журналіста Бена Джейкобса, Футбольна асоціація Англії (FA) відсторонила українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика від футболу на чотири роки через порушення антидопінгових правил.

Зазначається, що такий термін є максимальним покаранням за подібні правопорушення. Український футболіст не згоден із таким жорстким вироком і вже розпочав процес його оскарження. Відомо, що Мудрик звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, подавши апеляційні документи.

Представники CAS уже підтвердили, що українець подав апеляцію проти рішення FA. В офіційній заяві суду зазначається: Гравець оскаржує призначений період дискваліфікації тривалістю в чотири роки. Наразі сторони процесу обмінюються письмовими заявами, а дата слухання ще не призначена.

Лондонський Челсі, якому належить контракт гравця, зі свого боку відмовився давати будь-які офіційні коментарі щодо цієї ситуації. Очевидно, клуб чекає на розгортання юридичного процесу в Лозанні.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Мудрика спіймали на допінгу – у його організмі виявили заборонену речовину мельдоній. До усунення від футболу український вінгер провів за Челсі 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 асистів. Останній офіційний матч Мудрика відбувся наприкінці листопада 2024 року у Лізі конференцій проти Гайденхайма (2:0), де він відзначився голом