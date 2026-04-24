Інше

Колишній хавбек збірної України працюватиме в академії Парани.

Ексфутболіст збірної України Марлос отримав першу посаду після завершення ігрової кар’єри. 37-річний спеціаліст став технічним координатором академії бразильського клубу Парана.

У його обов’язки входитиме організація тренувального процесу та розвиток молодих гравців. У клубі розраховують, що досвід колишнього півзахисника Шахтаря допоможе підготувати нове покоління футболістів.

Сам Марлос зазначив, що радий розпочати новий етап кар’єри та прагне передати власні знання юним спортсменам, працюючи не лише над їхнім футбольним зростанням, а й особистісним розвитком.

Парана наразі виступає на рівні другого дивізіону штату, а кілька років тому залишила Серію D чемпіонату Бразилії. Марлос, який отримав українське громадянство у 2017 році, провів за національну збірну 27 матчів і відзначився одним голом.