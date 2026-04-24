Інше

Глава УЄФА розповів, що не розуміє деяких суддівських трактувань у нинішньому футболі.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що надмірні втручання VAR та не чітко прописані правила, особливо у питаннях гри рукою, заплутують уболівальників та затягують матчі.

"Уболівальники не можуть зрозуміти, чому правила трактуються по-різному від матчу до матчу, і я теж перестав їх розуміти. Наприклад, гра рукою: це пенальті чи ні, це було навмисно чи ні… Як це можна зрозуміти? Ти ж не психіатр.

Ми намагаємося пояснити суддям, що рішення ухвалює арбітр на полі. VAR повинен втручатися лише у разі очевидних та явних помилок. І ці втручання мають бути короткими, а не як іноді трапляються в іспанській чи англійській лігах, коли перегляд одного моменту затягується на 10–15 хвилин", — наводить слова Чеферіна Footmercato.

