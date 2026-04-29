ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Україна відкриває експорт зброї
Президент Зеленський повідомив, що погоджено всі деталі. Рада нацбезпеки контролюватиме процес, щоб на експорт йшла лише надлишкова продукція після забезпечення Сил оборони.
🔸 ЄС та Україна готують санкції через крадене зерно в Ізраїлі
ЄС розглядає санкції проти ізраїльських осіб та компаній, які допомагають РФ обходити обмеження (зокрема, ввезення викраденої української пшениці). Україна також готує свій санкційний пакет, а послу Ізраїлю вручили ноту протесту.
🔸 Польща віддала росії археолога, якого чекала Україна
Польща провела обмін в'язнями з Білоруссю (5 на 5). Серед звільнених поляками опинився росіянин Олександр Бутягін, підозрюваний у незаконних розкопках у Криму. Його мали екстрадувати в Україну. МЗС України висловило "прикрість", а Офіс генпрокурора пообіцяла домагатися справедливості.
🔸 Рада підтримала новий Цивільний кодекс у першому читанні
Документ (альтернативний до попереднього скандального) подав спікер Стефанчук. За задумом, кодекс стане "супермаркетом правових можливостей", однак зміни викликали широку критику.
📌 Інші новини:
- ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+.
- Суд зобов'язав НАБУ розслідувати прокурора, який записав на матір маєток за $800 тис.
- Воєнний стан і мобілізацію продовжили до початку серпня.
- У Києві через падіння уламків БпЛА автівка наїхала на пішохода.
Підбірка новин: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень.
Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищуючи особовий склад та виснажуючи бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Противник завдав 55 авіаційних ударів та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, противник залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані авіабомби.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Червоної Зорі й Бочкового.
На Куп’янському та Краматорському напрямках противник сьогодні не проводив жодних активних дій.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися поблизу населеного пункту Дробишеве. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районі Ямполя та в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.
Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають дотепер.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 23 — поранено; знищено 12 одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три гармати, три одиниці автомобільної техніки та одне укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 254 безпілотні літальні апарати різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Олександрограда, Степового та Красногірського. Наразі триває одне бойове зіткнення.
На Гуляйпільському напрямку відбулося сімнадцять атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки та в бік Гіркого й Чарівного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке.
На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоолександрівка та Оріхів.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівки та поблизу острова Круглик.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не сталося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці!
Головне станом на зараз. Були важливі доповіді наших розвідок: ГУР, Служба зовнішньої розвідки України – передусім про те, що росія планує, сподіваючись, що нестабільність у світі дасть росії більше доходів, можливостей воювати. Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе – ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо, і ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
Ми розуміємо, як війна в Ірані впливає на настрої американської команди. Американці зайняті іншим – не війною тут, у Європі. Європа має менше можливостей впливу на росію. Але в нас свої завдання. Українська команда в постійному контакті з американськими партнерами, щоб там розуміли і ризики, і перспективи. І також із Європою.
Та ми збільшуємо наші оборонні спроможності. Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними весною та літом. І також – додаткові їхні напрямки на осінь. Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО. Україна й партнери можуть захистити себе.
Ми готуємо й нашу енергетику до наступного опалювального сезону. Є вже роботи по ремонту й відновленню в усіх регіонах. Ми працюємо і по альтернативній генерації, і по росту енергетичних зв’язків із партнерами. В кожному місті України – і в Києві, де зимою було дуже важко, і в інших наших містах, – у кожній громаді має бути резерв – усе, що потрібно, щоб у людей були електрика, опалення за будь-якого розвитку подій.
Наша стійкість у таких умовах, наша сила на фронті, наші відповіді на російські удари – це теж поштовхи агресора до дипломатії. На цю п’ятницю призначив широку нараду з урядовцями, військовими, представниками місцевих влад – наших громад, із представниками енергетичних компаній України, щоб там, де зараз є відставання від графіка робіт, де потрібне додаткове фінансування, де потрібні додаткові генераційні проєкти, – щоб були ухвалені рішення.
Якщо треба буде РНБО, ми проведемо РНБО. Якщо потрібні будуть кадрові висновки, ми зробимо кадрові висновки. Відповідальність за підготовку до зими – відповідальність персональна.
Є рішення і для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс. У тому числі за рахунок того, що Україна має колосальну безпекову експертизу, сильні можливості виробляти зброю. Є в нас зараз напрями виробництва, які мають профіцит виробничих спроможностей 50 %. Експорт української зброї буде реальним.
Українські військові завжди матимуть право першого й достатнього обсягу: військові візьмуть те, що потрібно, а понад цей обсяг – експорт. РНБО України на основі міжурядових угод із партнерами буде визначати рамки співпраці – просто щоб українські технології, українська зброя не дісталась росіянам.
Урядовці разом із РНБО, разом із нашими спеціальними службами готові спростити бюрократичні процедури, умови роботи в Україні, зберігаючи необхідний експортний контроль. Потрібні також автоматичні дозволи на експорт у такому режимі, щоб час отримання дозволу був чітким, не створював ґрунту для корупції.
Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, – Drone Deals – уже в роботі з країнами з трьох частин світу: Близький Схід, Затока, Європа, Кавказ, є пропозиція на столі в наших американських партнерів. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист.
Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись. Так і буде.
Говорили сьогодні також із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко про роботу державних компаній. Будуть зміни. Частина державних компаній працює досі не в державних інтересах і не на державний бюджет. Кабінет Міністрів України та самі компанії повинні це виправити.
Слава Україні!
