Наставник задоволений новим етапом кар’єри в Саудівській Аравії.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Сімоне Індзагі прокоментував свій переїзд до Саудівської Аравії та заявив, що не керувався виключно фінансовими мотивами.

Італійський фахівець підкреслив, що його рішення було пов’язане з бажанням змін і нових викликів:

"До Саудівської Аравії їдуть заради грошей, а не амбіцій? Або для того, щоб побачити іншу реальність, спробувати себе в іншій обстановці. На щастя, у мене ніколи не було фінансових проблем, це не те, чого мені не вистачає".

Індзагі також зазначив, що задоволений своїм вибором і новим етапом кар’єри:

"У Мілані у мене був чудовий будинок, з якого я міг бачити все, навіть “Сан-Сіро”. Пропозиція мене переконала, і тепер я тут, і я щасливий".

Наразі Аль-Хіляль займає друге місце відстаючи від Ан-Насра на вісім очок, щоправда у команди Індзагі ще є матч у запасі.