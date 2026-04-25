Швейцарець повісить рукавиці на цвях у віці 38 років.

Воротар Базеля Марвін Хітц прийняв рішення завершити кар'єру після цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Дорога родино, друзі та вболівальники! Після багатьох неймовірно прекрасних, повчальних, чудових, а подекуди й важких років у професійному футболі я прийняв рішення завершити активну кар’єру влітку.

Моя найбільша вдячність адресована моїй родині: ви мотивували мене, підтримували та завжди були поруч. Тепер ваша черга. (Принаймні доти, доки я не почну діяти вам на нерви). Величезне дякую також моїм батькам: без вашої підтримки ця мрія, що стала реальністю, ніколи не була б можливою.

І, звісно, я хочу подякувати всім своїм тренерам, партнерам по командах, клубам та їхнім вболівальникам за наш спільний шлях. На кожному етапі я мав змогу навчитися чогось нового та взяти це з собою у подальше життя. Дякую вже сьогодні за все, що цей спорт давав мені протягом усіх цих років. Ваш Марвін", — сказав Хітц.

Цього сезону 38-річний швейцарець провів 41 матч, з яких десять на нуль при 54 пропущених м'ячах.

Раніше Марвін виступав за Аугсбург, Боруссію Д, Санкт-Галлен, Вольфсбург та Вінтертур. На його рахунку 495 матчів, з яких 153 на нуль за 617 пропущених м'ячів. Також він тричі отримував червоні картки.

За свою кар'єру Хітц ставав чемпіоном Німеччини з Вольфсбургом, володарем Кубка та Суперкубка країни з дортмундською Боруссією, а також чемпіоном та володарем Кубка Швейцарії з Базелем.

Крім цього, Марвін відіграв два матчі у складі збірної Швейцарії, в яких не пропустив жодного м'яча.

Після 33 турів Базель набрав 53 очки і посідає четверте місце у чемпіонаті Швейцарії, відстаючи від Лугано на чотири бали.