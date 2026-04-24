Поляки шукають суперника для другого спарингу, серед варіантів — Україна або Чехія.

Збірна України з футболу може провести товариський матч у червні проти збірної Польщі з футболу. Про це повідомляє польське видання Przegląd Sportowy.

За інформацією джерела, Польський футбольний союз шукає суперника для контрольного матчу в рамках підготовки до літнього вікна. Уже відомо, що 3 червня поляки зіграють у Варшаві проти збірної Нігерії.

Другий спаринг, який планується на червень, поляки можуть провести проти однієї з європейських збірних — серед головних варіантів розглядаються Україна або Чехії. Місце проведення матчу наразі не визначене і, за даними ЗМІ, це не буде Варшава.

Раніше повідомлялося, що Україна також узгоджувала товариську гру з Данією у межах підготовки до Ліги націй.

Водночас збірна України готується до нового етапу під керівництвом нового головного тренера, після того як посаду залишив Сергій Ребров.