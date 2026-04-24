Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 квітня 2026 року.

Завершилася 1520 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Європейський Союз офіційно схвалив позику для Києва розміром 90 мільярдів євро. Окрім того, ЄС затвердив 20 пакет санкцій проти росії. Ухваленню обох рішень раніше перешкоджали Угорщина та Словаччина, зокрема вимагаючи від України поновлення транзиту нафти трубопроводом Дружба. Залив нафтопроводу відбувся вже вранці 22 квітня, а постачання відбудеться наступного дня, як повідомили в Мінекономіки Словаччини.

- Гаррі, герцог Сассекський, прибув до Києва з неоголошеним візитом, під час якого зустрівся з військовими України та, зокрема, захисниками, які зазнали серйозних поранень. Він також виступив за трибуною Київського безпекового форуму, де звернувся до глави рф володимира путіна, заявивши, що ще є момент, щоб зупинити цю війну.

- Волинські Telegram-канали поширили відео, на якому військовослужбовець ТЦК штовхається з чоловіком на даху приватного будинку, а потім падає звідти разом із ним. В обласному ТЦК пояснили, що чоловік сам заліз на дах, бо перебуває в розшуку, і в такий спосіб хотів уникнути перевірки.

Також в мережі ширили відео з інцидентом, який стався за участі ТЦК у Львові. На ньому нібито службовий автомобіль ТЦК збиває жінку. У львівському військкоматі підтвердили, що інцидент стався за участі їхніх військовослужбовців. Там стверджують, що жінка намагалася зачинити ворота двору, щоб перешкодити виїзду їхнього авто, у якому перебував її чоловік.

- У мережі набула розголосу ситуація довкола бійців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі: на позиціях систематично немає їжі та питної води.

- Правоохоронці СБУ викрили двох юнаків, які готували теракти у своїх школах на Кіровоградщині й Одещині на замовлення російських спецслужб.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 144 бойових зіткнення. Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять ворожих штурмів у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка. Ще один бій триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три спроби загарбників просунутися в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районі Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Кучерового Яру, Білицького, Мирного й Новопавлівки. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 45 окупантів та 15 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, пошкоджено одну бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 55 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 137 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Зелений Гай, Калинівське, Злагода та у бік Олександрограда, Лісного. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаудару зазнав населений пункт Просяна.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новомиколаївка, Воздвижівка, Долинка, Любицьке, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Зелена Долина. Дві атаки ще тривають.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Юрківка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!