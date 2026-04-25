Майкл Енерамо знепритомнів на полі через зупинку серця.

Колишній нападник національної збірної Нігерії Майкл Енерамо пішов із життя у віці 40 років. Трагедія сталася в п'ятницю вранці під час товариського матчу в районі Унгван Єлва (штат Кадуна).

За попередньою інформацією Федерації футболу Нігерії, футболіст відіграв весь перший тайм, але через п'ять хвилин після початку другої половини зустрічі раптово знепритомнів на полі. Причиною смерті стала зупинка серця.

"Це просто руйнівно. У мене зараз бракує слів", — прокоментував трагічну подію генеральний секретар NFF Мохаммед Санусі.

Майкл Енерамо залишив помітний слід у футболі. На клубному рівні він став справжнім улюбленцем фанатів туніського Есперанса, якому допоміг здобути низку трофеїв. Його успіхи були настільки вагомими, що форвард навіть розглядав можливість прийняття громадянства Тунісу для виступів за їхню збірну, проте зрештою обрав рідну Нігерію.

Також нападник мав успішний етап кар'єри в Туреччині, де захищав кольори таких відомих клубів, як Сівасспор, Бешикташ та Башакшехір.

У складі національної збірної Нігерії Енерамо провів 10 поєдинків. Його дебют за головну команду країни відбувся в лютому 2009 року в товариській зустрічі проти Ямайки. Свій перший гол за збірну нападник забив через три місяці у ворота Ірландії, також у рамках товариського матчу. У 2018 році нападник повісив бутси на цвях.