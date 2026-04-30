ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Нові розшифровки "плівок Міндіча"
"Українська правда" оприлюднила записи, де фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, експомічник Зеленського Сергій Шефір та інші. На записах обговорюють будівництво котеджного містечка "Династія". Видання стверджує, що чотири будинки призначалися для Зеленського, Єрмака, Чернишова та Міндіча. Також УП уточнює, що на плівках йдеться не про волонтерку Марію Берлінську, а про посадовицю Марію Доценко.
🔸 Fire Point може втратити право постачати зброю
Антикорупційна рада при Міноборони заявила, що компанія Fire Point (пов'язують із Міндічем) може втратити можливість постачати ракети та дрони. Причина — на нових плівках Міндіч скаржиться секретарю РНБО Умєрову на «недофінансування». Рада вимагає відсторонити Умєрова та частково націоналізувати компанію.
🔸 Україна просить Ізраїль арештувати другий балкер із краденим зерном
Офіс генпрокурора надіслав запит на арешт судна Panormitis у порту Хайфи, яке доставило викрадене з окупованих територій зерно. Україна вимагає обшуку, вилучення документів, відбору зразків зерна та допиту екіпажу.
🔸 Героїчний вчинок на Чернігівщині
12-річний Анатолій Прохоренко із Семенівки самотужки порвав оптоволокно російського FPV-дрона, який летів на його менших братів та сестер. Цього хлопця навчили військові.
📌 Інші новини:
- кремль заявляє про готовність до перемир'я на 9 травня.
- США виділяють $100 млн на ремонт саркофага ЧАЕС, який було пошкоджено у наслідок російського обстрілу
- У росії скоїли замах на генерала Омурбекова ("м'ясника Бучі").
Підбірка новин: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару — застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку противник сьогодні не проводив наступальних дій.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали сім штурмів окупантів в напрямку Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Різниківка. Два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.
Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 10 — поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну гармату, п’ять одиниць автомобільної техніки та 68 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне.
На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.
На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих атаки у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не сталося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Сьогодні були важливі доповіді Служби безпеки України та військових про застосування наших українських дронів – про далекобійні санкції України. Рівень уже більший, дистанція вже більша. Півтори тисячі кілометрів – не новина. Я вдячний усім нашим воїнам Служби безпеки та Збройним Силам, нашим розвідкам, які задіяні, за цю влучність.
Нафтова галузь росії, воєнна логістика росії, воєнне виробництво – все це цілком законні та справедливі напрями наших далекобійних санкцій. Важливо, що українські воїни застосовують нашу силу й щодо підприємств росії, які роблять керовані авіабомби. Це особлива загроза. Всі компоненти захисту від цього потрібні.
Протидія російській військовій авіації, протидія їхній воєнній промисловості, тиск на базу компонентів через обмеження схем постачання, і, звісно, – наші дрони, наші ракети. Вже фіксуємо на частині фронту зменшення кількості застосування керованих авіабомб.
Затвердив сьогодні й нові наші операції: якщо росія не хоче дипломатії, має бути до дипломатії примус. Міністерство оборони України забезпечує необхідне постачання.
Ми говорили також сьогодні із зовнішньою розвідкою. Є в нас чіткі документи – російські документи, – що росія вважає конкретною загрозою для себе нашу роботу по експорту зброї та двосторонніх безпекових домовленостях. Політичне керівництво російської федерації так і ставить задачу: зірвати доступ України до таких нових інвестицій в оборонну галузь.
Ми будемо цьому протидіяти. Український національний інтерес – виходити на пряму безпекову роботу з усіма тими регіонами, з тими країнами, які реально сильні й можуть забезпечити довгострокові угоди: фінансові, також щодо спільних виробництв зброї та постачання енергоресурсів в Україну. Це має бути постійною та взаємною вигодою для України й для наших партнерів.
Звісно, особливо дратують росіян наші контакти на Близькому Сході та в Затоці. Ми про це знаємо. Ми знаємо також і про складне ставлення до цього інших наших партнерів, які хотіли б применшити самостійність нашої держави. Ми вважаємо це їхньою помилкою. Ми будемо забезпечувати національні інтереси України так, як це потрібно нашій державі.
Дизель для України, коли нестабільність. Гроші для державного бюджету. Спільні виробництва й постачання дефіцитів в Україну. Це конкретні результати наших угод – нашої безпекової співпраці та поширення української військової експертизи.
Сьогодні була також доповідь Координаційного штабу – усіх тих, хто працює на звільнення полонених. Військові та цивільні – ми пам’ятаємо про всіх, хто перебуває в російській неволі. Тільки в цьому році ми провели вже п’ять заходів для повернення наших людей, вдалося повернути більше тисячі українців – 1036.
Я хочу подякувати всім, хто залучений до цієї роботи, я дякую кожному, хто забезпечує посередництво. Особливо хочу відзначити наші бригади, наших воїнів на фронті, які б’ються сміливо, результативно й поповнюють обмінний фонд для нас, для українців, для України. Дуже сподіваємося, що вдасться зробити й наступні етапи обмінів. Ми перевіряємо по кожному прізвищу.
І ще одне.
Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо суб’єктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність.
росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі".
Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні росії проти України був мир достойний. Дякую всім, хто воює і працює, щоб в України було саме таке майбутнє.
І ще одне.
Є сьогодні рішення Сполучених Штатів – саме те, про що ми домовлялися в неділю, на конференції в Чорнобилі, про необхідні кошти для відновлення конфайнменту, який закриває четвертий енергоблок. Виділення Америкою 100 мільйонів доларів. Конфайнмент був пошкоджений російським ударним дроном, треба все відновити.
Важливий крок американської підтримки, і також ми працюємо з іншими нашими партнерами, щоб для енергетичної безпеки, для ядерної безпеки були всі гарантії. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!
Слава Україні!
