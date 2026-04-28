Завершилася 1524 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що мирна угода України з росією може передбачати те, що частина територій "уже не буде українською".

🔸 Під час російського обстрілу міста Чорноморськ на Одещині 26 квітня загорівся резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн. Вона витекла в акваторію морського порту.

🔸 Україна попередила Ізраїль про можливу кризу у двосторонніх відносинах, якщо в ізраїльський порт Хайф дозволять зайти й розвантажитися там іще одному судну із зерном, вивезеним із тимчасово окупованих територій України.

🔸 Всеросійський центр вивчення громадської думки зафіксував, що рейтинг підтримки путіна впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни.

🔸 Іран запропонував США нову угоду про припинення війни, де пропонує продовжити перемир’я, відкрити Ормузьку протоку, але відкласти переговори щодо свого ядерного потенціалу.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 182 бойові зіткнення.

Противник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів–камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них – із РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового. Дві з цих атак іще тривають. На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Вільне. Одна атака тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас та Покровськ. Одна з цих штурмових дій ворога триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 62 окупанти та 21 – поранено, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки та 18 укриттів противника. Знищено або подавлено 190 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували неподалік Новогригорівки та в Вербового.

На Гуляйпільському напрямку, за уточненою інформацією, зафіксовано 22 атаки окупантів у районах Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Цвіткове, Чарівне. Чотири атаки тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в бік в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири атаки в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!