Інше

39-річний віцечемпіон світу, який перебував у статусі вільного агента з кінця 2025 року, вирішив попрощатися з професійним футболом.

Відомий аргентинський воротар Серхіо Ромеро ухвалив рішення завершити професійну ігрову кар'єру у віці 39 років. Про це повідомляє авторитетне французьке видання L'Equipe.

Останнім клубом у багатій кар'єрі голкіпера став місцевий Архентінос Хуніорс, лави якого він залишив наприкінці 2025 року.З того часу ветеран перебував у статусі вільного агента, розглядаючи можливі варіанти, проте зрештою вирішив повісити рукавиці на цвях.

Шлях Ромеро у футболі був надзвичайно різноманітним і охопив кілька провідних європейських чемпіонатів. Протягом своїх виступів він встиг захищати кольори низки відомих клубів: Расінг (Аргентина) АЗ Алкмар (Нідерланди) Сампдорія та Венеція (Італія) Монако (Франція) Манчестер Юнайтед (Англія) Бока Хуніорс (Аргентина)

Серед найбільших досягнень Ромеро на клубному рівні — золото чемпіонатів Аргентини та Нідерландів, а також Кубок Ліги Європи з МЮ.

Особливий слід Серхіо Ромеро залишив у складі національної збірної Аргентини. У період з 2008 по 2018 рік він провів 96 матчів у футболці альбіселесте. Найвищим досягненням голкіпера на міжнародному рівні став турнір у Бразилії у 2014 році, де він допоміг своїй національній команді дійти до фіналу та здобути статус віцечемпіонів світу. Також, у 2008 році воротар став Олімпійським чемпіоном.

Остаточно прощатися з улюбленою грою аргентинець не збирається. Зазначається, що після завершення кар'єри гравця Ромеро планує залишитися у футболі та має намір спробувати свої сили на тренерській ниві.