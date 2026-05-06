Зірковий ветеран втратив контроль над емоціями після фінта молодого одноклубника на тренуванні, проте футболістам вже вдалося владнати конфлікт.

Зірковий нападник бразильського Сантоса Неймар приніс публічні вибачення своєму 18-річному одноклубнику Робінью-молодшому (сину ексфорварда Реала та Манчестер Сіті Робінью) за сутичку, яка сталася на тренувальній базі команди.

Інцидент розгорівся під час недільного заняття. За словами молодого гравця, конфлікт спалахнув після того, як він обіграв ветерана. Неймар розлютився, почав ображати юнака, вдарив його по ногах, а потім дав жорстокий ляпас. Робінью-молодший, перебуваючи у стані сильного гніву, одразу повідомив про напад керівництво клубу, що стало приводом для внутрішнього розслідування.

Попри серйозність ситуації, гравцям вдалося швидко знайти спільну мову. Вже у вівторок, під час матчу проти Депортіво Реколета (який завершився внічию 1:1), Неймар відзначився забитим м'ячем і побіг святкувати гол в обійми Робінью-молодшого, який перебував на лаві запасних.

Якщо оточення Робінью хоче вибачень перед пресою, ось вони. Я вже вибачився перед ним та його родиною. Так, я перебільшив свою реакцію і втратив голову. Усі помиляються, це була моя помилка. Ми зібралися в понеділок, я вибачився перед усією групою, він теж вибачився", — заявив Неймар журналістам після матчу.

Неймар також додав, що подібні стички є частиною футболу, але через його статус у Бразилії преса занадто роздмухала цей епізод. 18-річний футболіст підтвердив, що прийняв вибачення і спростував чутки про своє бажання покинути клуб.

"Ця ситуація мене засмутила, бо Неймар був моїм кумиром з дитинства. Але зі мною все гаразд, він одразу зрозумів, що зайшов надто далеко. Моє життя — у Сантосі, саме тому я продовжив контракт і хочу приносити користь команді", — зізнався він.

Головний тренер Сантоса Кука висловив жаль з приводу інциденту, наголосивши, що найбільше в цій ситуації постраждала репутація самого клубу.

"Ми не можемо ставитися до цього як до чогось нормального. У такій ситуації програють усі, а найбільший невдаха — це Сантос, чиє ім'я тягнуть у багнюці", — зазначив наставник.

Ситуація в колективі ускладнюється ще й серйозною ігровою кризою: Сантос не може здобути перемогу вже у семи матчах поспіль у всіх турнірах.