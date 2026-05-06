15-річний Кріштіану-молодший прагне продовжити свій розвиток в елітній європейській академії.

Старший син п'ятиразового володаря Золотого м'яча Кріштіану Роналду-молодший, схоже, готовий відмовитися від історичної можливості зіграти пліч-о-пліч зі своїм батьком за першу команду Ан-Насра. Замість цього 15-річний юнак надає пріоритет власному професійному розвитку і планує розпочати кар'єру подалі від Близького Сходу, повернувшись до європейського футболу.

Наразі тінейджер є однією з головних зірок молодіжної команди Ан-Насра в Саудівській Аравії, де він демонструє високу результативність, яка супроводжує його протягом усієї юнацької кар'єри. Багато хто очікував, що вже наступного сезону гравця переведуть до основної команди, щоб він міг вийти на поле разом із зірковим капітаном. Проте плани молодого футболіста щодо свого найближчого майбутнього виявилися іншими.

Як повідомляє The Sun, прагнучи випробувати свої сили на найвищому рівні конкуренції, Роналду-молодший розглядає варіант повернення на континент, де його батько домінував протягом двох десятиліть. Як і його легендарний тато, юнак хоче виступати на найбільшій футбольній сцені Європи.

Зазначається, що ситуацію навколо талановитого гравця вже моніторять такі гранди, як мадридський Реал, мюнхенська Баварія та Парі Сен-Жермен. Саме перспектива навчання в цих елітних інституціях є головним фактором, який спонукає юнака замислитися над від'їздом з Ер-Ріяда.

Найбільш імовірним варіантом для гравця юнацької збірної Португалії виглядає повернення до іспанської столиці, де він зможе буквально піти стопами свого батька. До того ж, Роналду-молодший вже встиг відчути ритм іспанського футболу: у березні цього року португальський талант тренувався з командою Реала до 16 років, поки Кріштіану-старший перебував в Іспанії для відновлення після травми.