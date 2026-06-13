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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 червня 2026 року.

Завершилася 1570 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Міноборони України оголосило про реформи, які мають збільшити доплати для військовослужбовців і врегулювати чіткі терміни служби.

Зеленський підписав закон, згідно з яким російську мову вилучили з переліку таких, до яких Україна застосовує положення Європейської хартії регіональних мов.

ВАКС продовжив термін тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу з 200 мільйонів гривень до 150 мільйонів гривень.

15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких відкриють перший кластер щодо вступу.

Зеленський підписав новий пакет санкцій, у якому опинився московський суддя Тимур Вахрамєєв. Він причетний до ув’язнення журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення. Противник завдав 61 авіаційний удар – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять із яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир. Три з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку противник штурмував сім разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Федорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє. Дві з цих атак іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати. Також ушкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ, три гармати, 76 укриттів противника та два пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 271 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти проводили дві штурмові дії в районах Злагоди та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 25 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази штурмував в районі Щербаків та Степногірська. Одна з цих атак іще триває.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Передусім я хочу сьогодні подякувати всім нашим воїнам – продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій України. У ніч на сьогодні були нові українські активні санкції: є ураження в Самарському регіоні Росії, це більш ніж 800 кілометрів від нашого державного кордону. Також є ураження ще й нафтового обʼєкта на території Татарстану. є

Україна відповідає цілком справедливо на російську війну, і наші воїни роблять це влучно. Важливо, що досягаємо визначених цілей також і на фронті. Російські штурми не мають давати окупанту тих результатів, які визначає російське політичне керівництво. Це важливо з усіх точок зору, головне, щоб нарешті ми могли вийти на реальну ефективну дипломатію. Фронт повинен розчаровувати Росію, і це передумова того основного завдання, яке всім нам потрібне, – миру для України.

Я дякую всім, хто це розуміє і хто захищає наші національні інтереси саме так, як це потрібно. Вчора й сьогодні дуже активний час наших політичних рішень.

Вчора провів наради з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальник Генштабу Гнатов підтверджують. Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії.

Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають. Перше – виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат.

Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки.

Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Друге – я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.

Третє – подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад.

Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат і новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз упроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень. І обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги.

Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!