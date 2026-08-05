Інше

Після скасування скандального комерційного проєкту президент ФІФА стикається зі звинуваченнями у шантажі та відкритим невдоволенням серед вищого керівництва організації.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі серйозної інституційної кризи, яка змусила його скликати екстрену зустріч керівництва світового футболу в Рабаті (Марокко). Головна мета наради — спроба владнати конфлікт та відновити керованість після скасування суперечливого інвестиційного проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав продаж комерційних та спортивних активів організації.

Ініціатива Інфантіно викликала безпрецедентний опір і призвела до розколу навіть серед його найближчих соратників. У середу на зустрічі в Марокко очікується присутність ключових фігур ФІФА, серед яких керівники юридичного, фінансового відділів та генеральний секретар.

Арсен Венгер (Керівник відділу глобального розвитку футболу): Колишній тренер Арсеналу дистанціювався від плану, заявивши, що дізнався про нього зі ЗМІ. У своїй заяві він підкреслив, що скасування проєкту було абсолютно необхідним і безперечним, та закликав до збереження прозорості та чесності у ФІФА.

Маттіас Графстрем (Генеральний секретар ФІФА): Давній союзник Інфантіно у внутрішньому листі до співробітників назвав ситуацію сумною та докірливою серією подій. Він визнав, що організація опинилася в центрі сум'яття, та закликав колег зберігати професіоналізм.

Принц Алі (Президент Футбольної асоціації Йорданії): Висунув найважчі звинувачення, заявивши про фінансовий шантаж. За його словами, ФІФА безпідставно затримувала виплату призових за Кубок арабських країн, намагаючись змусити Йорданію підтримати переобрання Інфантіно.

Карлос Кордейро (Старший радник з питань глобальної стратегії): Наразі єдиний високопосадовець, який подав у відставку через скандал, назвавши пропозицію поганою угодою, що могла закласти майбутнє футболу.

Ситуацію додатково загострює позиція УЄФА. Європейський футбольний союз вже надіслав до ФІФА офіційного листа зі збереженням документів та погрозами можливого судового позову. Ім'я Арсена Венгера фігурує серед 18 посадовців, згаданих у цьому зверненні.

Вибір Рабата для проведення кризової наради є стратегічним кроком Інфантіно. Марокко — дружня для нього територія: країна є співгосподарем наступного Чемпіонату світу, а місцева футбольна асоціація відкрито підтримує чинного президента. Саме тут наступного року Інфантіно сподівається переобратися на четвертий термін.

Проте залишається невизначеним, чи вдасться йому укласти мирну угоду з керівництвом. Враховуючи жорсткі заяви останніх днів та бунт, який очолює УЄФА, частина футбольної спільноти сподівається, що криза змусить Джанні Інфантіно піти у відставку ще до наступного Конгресу.