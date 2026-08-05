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Водночас, за інформацією журналіста Бена Джейкобса, джерела в марокканській федерації підтверджують факт переговорів.

ФІФА відреагувала на інформацію про те, що президент організації Джанні Інфантіно нібито пообіцяв Марокко право провести фінал чемпіонату світу 2030 року в обмін на політичну підтримку. Заяву оприлюднив журналіст talkSPORT Бен Джейкобс.

У зверненні ФІФА категорично заперечила подібні твердження, наголосивши, що жодних гарантій щодо місця проведення фінального матчу президент організації не давав.

"Неправдиво й оманливо стверджувати, що президент ФІФА робив будь-які обіцянки щодо проведення фіналу чемпіонату світу 2030 року. Остаточне рішення буде ухвалене ФІФА у встановленому порядку", — йдеться в заяві.

Втім, сам Джейкобс зазначає, що ситуація не є настільки однозначною. За його словами, кілька співрозмовників у Королівській федерації футболу Марокко підтвердили talkSPORT, що контакти з Джанні Інфантіно щодо можливості проведення фіналу на майбутньому стадіоні Хассан II у Касабланці справді мали місце.

Нагадаємо, раніше The Times повідомив, що Інфантіно нібито був готовий підтримати проведення фіналу ЧС-2030 у Марокко в обмін на публічну підтримку власної кандидатури на тлі масштабної кризи у ФІФА. Після появи цієї інформації організація оперативно виступила із запереченням.

Чемпіонат світу 2030 року спільно прийматимуть Марокко, Іспанія та Португалія, а три стартові матчі відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї на честь сторіччя першого мундіалю.

Упродовж останніх днів навколо Інфантіно триває гучний скандал після відмови від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise (FFE). За повідомленнями низки медіа, керівництво УЄФА та представники інших конфедерацій виступають за зміну президента ФІФА, хоча сама організація публічно відкидає будь-які звинувачення.