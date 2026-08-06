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Керманич продовжує своє турне Близьким Сходом.

Боснійський головний тренер Маріно Пушич свого часу успішно працював разом з нідерландським фахівцем Арне Слотом у Феєнорді, після чого розпочав самостійну тренерську кар’єру вже на чолі донецького Шахтаря.

За два роки в України тренер виграв чемпіонат та двічі кубок України, після чого наприкінці сезону-2024/25 залишив "гірників" та подався на рік до Аль-Джазіри в ОАК та фінішував четвертим у дебютному сезоні.

І вже після цього Пушича запросили до аравійського Аль-Ахлі, який нещодавно звільним Маттіаса Яйссле перед переходом того до англійського Ньюкасла.

Контракт підписано до 2028 року.

Серед інших кандидатів, саудити розглядали Хаві та Марселіно.