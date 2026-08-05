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Президент ФІФА намагається заручитися підтримкою на тлі кризи навколо свого керівництва.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно нібито запропонував Марокко провести фінал чемпіонату світу-2030 в обмін на публічну підтримку з боку країни. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Інфантіно пообіцяв, що вирішальний матч мундіалю може відбутися на новому стадіоні Хассан II у Касабланці, якщо Марокко відкрито підтримає чинного очільника ФІФА на тлі дедалі гучніших закликів до його відставки.

Повідомляється, що така пропозиція пролунала під час гострої внутрішньої кризи в організації, яка виникла після провалу проєкту FIFA Forward Enterprise (FFE). Комерційна ініціатива, що передбачала створення окремої бізнес-структури ФІФА, була скасована після масштабної критики з боку футбольної спільноти та керівників організації.

Раніше стало відомо, що Інфантіно був змушений скликати екстрену нараду керівництва ФІФА в Рабаті, де намагався стабілізувати ситуацію після хвилі невдоволення та звинувачень у непрозорому управлінні. За інформацією різних ЗМІ, окремі функціонери навіть звинувачували президента ФІФА у використанні фінансового тиску для отримання політичної підтримки.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2030 року спільно прийматимуть Марокко, Іспанія та Португалія, тоді як стартові матчі турніру відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї. Офіційного підтвердження інформації про можливе місце проведення фіналу чи будь-яких домовленостей між ФІФА та Марокко наразі немає.