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Марко Амелія став новим головним тренером мальтійського Хамрун Спартанс.

Колишній італійський голкіпер Марко Амелія знайшов нове місце роботи — фахівець обійняв посаду головного тренера мальтійського клубу Хамрун Спартанс. Його дебют на чолі нової команди відбудеться 14 серпня, коли стартує новий розіграш чемпіонату Мальти.

Нагадаємо, Хамрун Спартанс є одним із провідних клубів країни, який за останні роки чотири рази здобував золоті нагороди національної першості.

Сам Амелія був дублером у складі збірної Італії під час чемпіонату світу 2006 року, коли "скуадра адзурра" здобула свій останній на сьогодні Кубок світу.