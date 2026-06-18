Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 червня 2026 року.

Завершилася 1575 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Країни "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання

🔸 ДБР розпочало досудове розслідування щодо падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. З місця вже вилучили «чорний ящик» та іншу документацію

🔸 Міноборони проведе службові перевірки в усіх ТЦК та СП після нещодавніх інцидентів в Одесі

🔸 Поліція Києва оголосила про початок кримінального провадження за фактом заяв про переслідування жінок у столиці. hromadske писало, що десятки жінок у Києві заявили про багаторічне переслідування після знайомства з одним чоловіком

🔸 САП звернулася до ВАКС з проханням визнати необґрунтованими й стягнути в дохід держави активи міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинувши 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 60 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік Покаляного, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 44 окупанти, ще 15 – поранено; знищено три склади боєприпасів, один пункт управління БпЛА, сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено один пункт управління БпЛА, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, чотири артилерійські системи, 34 укриття особового складу. Знищено або подавлено 310 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Олександрограда та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Як завжди, хороша зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше – робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО.



Говорили про наповнення PURL новими внесками. Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним.



Подякував за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Будемо працювати над тим, щоб зробити його результативним для захисту України. Дякую, Марку, за підтримку!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!