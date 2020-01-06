Англия

После просмотра VAR Майкл удалил полузащитника Кристал Пэлас Луку Миливоевича.

В матче третьего раунда Кубка Англии между Кристал Пэлас и Дерби Каунти (0:1) случилось историческое для английского футбола событие: арбитр Майкл Оливер сам посмотрел видеоповтор и принял решение.

Michael Oliver is the first referee to consult the on pitch VAR monitors. #MOTD #FACup on @BBCOne & online ➡️ https://t.co/NS1vwg7WFM pic.twitter.com/Xr9uICjdUB — Match of the Day (@BBCMOTD) January 5, 2020

На 63-й минуте игры Оливер выдал по желтой карточке Луке Миливоевичу и Тому Хаддлстоуну за стычку, однако получил сигнал от видеоассистента. После этого Оливер посмотрел видеоповтор на мониторе у кромки поля и удалил Миливоевича.

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В английской Премьер-лиге арбитры не смотрят видеоповторы лично, а лишь полагаются на подсказки видеоассистентов, что является одним из поводов для критики системы в АПЛ.