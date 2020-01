В матче третьего раунда Кубка Англии между Кристал Пэлас и Дерби Каунти (0:1) случилось историческое для английского футбола событие: арбитр Майкл Оливер сам посмотрел видеоповтор и принял решение.

Michael Oliver is the first referee to consult the on pitch VAR monitors. #MOTD #FACup on @BBCOne & online ➡️ https://t.co/NS1vwg7WFM pic.twitter.com/Xr9uICjdUB