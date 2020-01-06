После просмотра VAR Майкл удалил полузащитника Кристал Пэлас Луку Миливоевича.
Майкл Оливер, Getty Images
06 января 2020, 10:43
В матче третьего раунда Кубка Англии между Кристал Пэлас и Дерби Каунти (0:1) случилось историческое для английского футбола событие: арбитр Майкл Оливер сам посмотрел видеоповтор и принял решение.
На 63-й минуте игры Оливер выдал по желтой карточке Луке Миливоевичу и Тому Хаддлстоуну за стычку, однако получил сигнал от видеоассистента. После этого Оливер посмотрел видеоповтор на мониторе у кромки поля и удалил Миливоевича.
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В английской Премьер-лиге арбитры не смотрят видеоповторы лично, а лишь полагаются на подсказки видеоассистентов, что является одним из поводов для критики системы в АПЛ.