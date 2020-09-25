Англия

"Горожане" потеряли еще одного форварда.

Нападающий Ман Сити Габриэль Жезус выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает ESPN.

Бразилец получил повреждение во встрече с Вулверхэмптоном (3:1) в минувший понедельник, из-за чего пропускал кубковую встречу с Борнмутом. Форвард теперь не сможет отправиться в расположение национальной команды и проведет в лазарете около месяца.

В новом сезоне 23-летний игрок провел один поединок в футболке "горожан", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также потерял на месяц нападающего Серхио Агуэро.