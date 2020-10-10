Англия

"Горожане" не потеряли интерес к аргентинскому форварду.

Операционный директор Манчестер Сити Омар Беррада прокомментировал интерес клуба к нападающему Лионелю Месси и намекнул на его возможный трансфер следующим летом.

"Он – лучший игрок в мире, лучший игрок своего поколения. Любой клуб в мире готов рассмотреть возможность подписать его. С нашими текущими способностями мы рассматриваем эту возможность.

Мы должны подготовиться ко многим вещам, потому что многое может произойти. Думаю, мы имеем финансовую мощность для необходимых инвестиций в его трансфер", – рассказал Беррада в интервью изданию Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Месси остался самым дорогим игроком в Ла Лиге.