Англия

Наставник "горожан" заявил о своем желании поработать с национальной командой.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем, после окончания контракта с "горожанами", он бы хотел возглавить национальную команду.

"Да, следующим шагом будет сборная, если будет такая возможность. Я должен буду сделать перерыв, после семи лет работы в Манчестер Сити.

Мне нужно будет остановиться и посмотреть, поучиться у других тренеров и, возможно, пойти по пути национальной команды.

Я бы хотел возглавить сборную и поработать на Евро, Кубке Америки или чемпионате мира", — приводит слова Гвардиолы Globo Esporte.

Отметим, что действующий контракт 50-летнего испанского специалиста с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.