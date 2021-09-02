Англия

АПЛ объявила четырех претендентов на награду лучшему тренеру августа.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила имена четырех претендентов на звание лучшего главного тренера по итогам августа.

На награду претендуют Рафаэль Бенитес (Эвертон — 2 победы и ничья), Нуну Эшпириту Санту (Тоттенхэм — 3 победы), Дэвид Мойес (Вест Хэм — две победы и ничья), а также Томас Тухель (Челси — две победы и ничья).

Лучшего тренера АПЛ по итогам августа выберут совместным голосованием среди болельщиков и экспертов.