На старте нового сезона английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм успел за три тура закрепиться на вершине турнирной таблицы, поэтому совершенно неудивительно, что один из подопечных Нуну Эшпириту Санту, защитник Эрик Дайер, теперь будет претендовать на получение награды Лучшему игроку августа, по мнению болельщиков.

Конкуренцию ему, как и его клубу в турнирной таблице, составят представители Вест Хэма, нападающие Саид Бенрахма и Майкл Антонио, форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, защитник лондонского Челси Маркос Алонсо, а также форвард Эвертона Демарай Грей.

🔵 Marcos Alonso

⚒️ Michail Antonio

⚒️ Said Benrahma

⚪️ Eric Dier

🍬 Demarai Gray

🔴 Mason Greenwood



Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month?



🗳 #PLAwards | https://t.co/WX2PCZcCOg pic.twitter.com/Ruu2HK3wfB