Наставник Тоттенхэма получил награду по итогам августа 2021 года.
Нуну Эшпириту Санту, АПЛ
10 сентября 2021, 16:49
Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Португальский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три минимальные победы в трех стартовых турах чемпионата Англии, не пропустив при этом ни одного мяча.
Напомним, что лучшим футболистом августа в АПЛ стал нападающий Вест Хэма Майкл Антонио.
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