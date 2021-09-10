Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Португальский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три минимальные победы в трех стартовых турах чемпионата Англии, не пропустив при этом ни одного мяча.

Напомним, что лучшим футболистом августа в АПЛ стал нападающий Вест Хэма Майкл Антонио.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

 