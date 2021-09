Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Португальский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три минимальные победы в трех стартовых турах чемпионата Англии, не пропустив при этом ни одного мяча.

3️⃣ wins, 3️⃣ goals, 3️⃣ clean sheets



👔 Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk