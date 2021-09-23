Англия

Телеканал подписал новое трехлетнее соглашение с английской Премьер-лигой.

Телеканал Setanta Sports договорился с английской Премьер-лигой о новом трехлетнем контракте на показ матчей АПЛ до конца сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба Setanta Sports.

Новое соглашение между телеканалом и АПЛ продолжает их нынешнее партнерство и еще больше укрепит позиции Setanta Sports как лучшего транслятора международного спорта на украинском рынке.

Новая сделка предусматривает еще больше матчей АПЛ для показа в прямом эфире. Начиная с сезона-2022/23 болельщики АПЛ смогут просматривать все 380 матчей на платформах Setanta Sports.

Также отметим, что Setanta Sports является транслятором таких турниров, как немецкая Бундеслига, чемпионат Бельгии и Шотландии, Кубок Англии, Кубок английской лиги и английский Чемпионшип.

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