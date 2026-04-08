Італійський фахівець прагне підсилити атаку "шпор" нападником Фіорентини Мойзе Кіном, якого розглядають як пріоритетний варіант для літнього трансферного вікна.

Тоттенгем може підсилитися у літнє трансферне вікно, якщо збереже прописку в Прем'єр-лізі за підсумками сезону-2025/26. Новий головний тренер "шпор" Роберто де Дзербі визначив пріоритетною ціллю нападника Фіорентини Мойзе Кіна, повідомляє Calciomercato.

Лондонці спробують переманити 26-річного футболіста вже у прийдешнє міжсезоння. Вартість італійського форварда оцінюється порталом Transfermarkt у 40 млн євро, а серед претендентів на гравця раніше називався Мілан. Чинна трудова угода Кіна з "фіалками" розрахована до 2029 року.

Роберто де Дзербі очолив Тоттенгем в останній день березня, змінивши на цій посаді Ігора Тудора.

Вже 12 квітня "шпори" зіграють на виїзді проти Сандерленда.