Україна

Президент Шахтаря Рінат Ахметов відвідає матч 1/4 фіналу Ліги конференцій Шахтар — АЗ Алкмар.

Керівник клубу прибув на Міський ім. Хенрика Реймана в Кракові після поховання екстренера Шахтаря Мірчі Луческу.

Останній раз президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов відвідував офіційний футбольний матч 2 травня 2014 року. Це була гра чемпіонату України проти Іллічівця (3:1) на Донбас Арені, яка стала останньою для команди в Донецьку. Після початку війни на Донбасі він перестав відвідувати матчі.

