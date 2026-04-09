Рамон та Вальдепеньяс потрапили до короткого списку для літнього трансферного вікна.

Арсенал готується до літнього трансферного вікна, надаючи пріоритет підписанню молодого центрального захисника для посилення оборони. Головний тренер Мікель Артета хоче знайти довгострокове рішення на позиції центру захисту.

У короткому списку клубу – 21-річний Рамон із Комо, який відзначається стабільними виступами в Серії А після відходу з Реала Мадрид минулого літа. Ще одним варіантом є Віктор Вальдепеньяс, молодий захисник мадридського клубу, за яким Арсенал також уважно стежить. Скаути клубу відзначають їх потенціал та технічні якості, хоча перехід Рамона може бути ускладнений умовами попереднього трансферу, що включає опціон викупу та 50% права на наступний продаж.

Арсенал стикається з конкуренцією з боку Челсі, який також зацікавлений у Рамоні. Реал Мадрид наразі не поспішає втручатися в трансферну гонку, враховуючи придбання Діна Гейсена, яке зменшило потребу в центрі захисту.

Нагадаємо, Арсенал йде на першому місці в АПЛ, маючи відрив у дев'ять очок над Манчестер Сіті. Наступний матч команди відбудеться проти Борнмута 11 квітня.