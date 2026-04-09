Бразильський захисник гірників Ізакі змусив завмерти весь стадіон у матчі проти АЗ.

Перший чвертьфінальний поєдинок Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та нідерландським АЗ розпочався з надзвичайно драматичного та тривожного епізоду. Вже на другій хвилині зустрічі бразильський легіонер гірників Ізакі опинився на газоні без свідомості після жорсткого ігрового стику.

У боротьбі за м'яч у центрі поля гравець нідерландського клубу Дані де Віт пішов у небезпечний підкат, який обернувся для бразильця важким падінням. Як було видно з трансляції, ситуація миттєво набула критичного характеру: медична бригада негайно кинулася на газон.

Аби приховати моторошні кадри від об'єктивів телекамер та захистити свого партнера, гравці утворили щільне коло навколо постраждалого. Тренерський штаб Шахтаря вже готувався до найгіршого сценарію і екстрено підняв з лави запасних Артема Бондаренка — він одразу побіг розминатися вздовж бровки за доволі прохолодної краківської погоди.

Проте все обійшлося. Завдяки оперативним та професійним діям медиків бразильця вдалося швидко повернути до тями. Більше того, продемонструвавши залізну силу волі, Ізакі відмовився від заміни. Вже за кілька хвилин, отримавши зелене світло від лікарів та дозвіл від головного арбітра, гравець повернувся у гру, продовживши битися за свою команду у надважливому єврокубковому протистоянні.