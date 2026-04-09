Рівненський Кардинал-Рівне втримав перемогу над хмельницьким Соколом, а столичний ХІТ лише у серії пенальті здолав Київ Футзал після втрати переваги у три м'ячі.

У четвер, 9 квітня, у київському Палаці спорту відбулися півфінальні поєдинки Фіналу чотирьох Кубку України з футзалу сезону 2025/26, які подарували вболівальникам справжню драму та неймовірні емоції.

Першим путівку до фіналу здобув рівненський клуб Кардинал-Рівне, який у напруженому протистояння переграв хмельницький Сокіл із рахунком 3:2. Рівняни впевнено розпочали зустріч: відкрили рахунок, а у другій половині гри довели свою перевагу до комфортних трьох м'ячів.

Проте Сокіл не здався і під завісу поєдинку організував штурм воріт суперника, ледь не здійснивши повноцінний камбек. Хмельничани зуміли відіграти два голи, але на більше їм не вистачило часу, тож вони завершили свої виступи на турнірі.

Сокіл – Кардинал Авангард 2:3

Другий фіналіст визначався у гарячому столичному дербі між командами ХІТ та Київ Футзал. Основний час цього фантастичного матчу завершився бойовою нічиєю 3:3. Чинні чемпіони України, ХІТ, видали потужний перший тайм, пішовши на перерву за переконливого рахунку 3:0 на свою користь.

Здавалося, інтрига у матчі вбита, однак у другій двадцятихвилинці гравці Київ Футзалу продемонстрували феноменальний характер і змогли зрівняти рахунок, перевівши гру в серію післяматчевих 6-метрових ударів. У футзальній лотереї міцнішими виявилися нерви у гравців ХІТа, які й святкували підсумкову перемогу.

Таким чином, у вирішальному матчі за трофей зійдуться Кардинал-Рівне та столичний ХІТ. Доля володаря Кубку України з футзалу визначиться вже 10 квітня.

Київ Футзал – ХІТ 3:3 (3:5 по пен)